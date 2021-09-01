На съемки документального фильма о разведчике Николае Кузнецове приглашают актеров

Студия «Уралкино» возобновляет съемки документального фильма «Уралмаш. Остановка Кузнецова», сейчас для желающих попробовать себя в роли актера объявлен кастинг.

Как уже сообщал «Новый День», студия «Уралкино» снимает фильм о жизни и подвиге разведчика Николая Кузнецова. На днях режиссер фильма Александр Турчанинов объявил кастинг добровольцев, желающих поучаствовать в съемках.

«Добровольцы – это люди разного возраста и пола, желающие сняться в картине безвозмездно», – пояснил «Новому Дню» режиссер.

Съемки планируются по выходным – 18, 19, 29 и 30 сентября. Для того чтобы принять участие, нужно лишь отправить фото и номер телефона Александру Турчанинову.

Документальный фильм «Уралмаш. Остановка Кузнецова» начали снимать еще в 2019 году. Съемочная группа объездила почти всю область, чтобы запечатлеть места, где родился и жил Николай Кузнецов. Завершение фильма снимают сейчас на Уралмаше, где в тридцатых годах разведчик работал на заводе.

«Уралмаш. Остановка Кузнецова» – не совсем стандартное документальное кино, в нем помимо исторического сюжета будет много современности. К примеру, в ленте задействуют многоэтажку на месте старого дома разведчика и остановку общественного транспорта имени Николая Кузнецова. А еще в съемках поучаствуют и жители Екатеринбурга, которые расскажут, что они знают о своем земляке-герое.

Точные даты премьеры пока не определены, однако Александр Турчанинов сообщил «Новому Дню», что презентацию фильма проведут уже до конца этого года в одном из кинозалов Уралмаша.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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