В Екатеринбурге отпраздновали 109 лет со дня рождения разведчика № 1 Николая Кузнецова (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня отпраздновали 109-летие со дня рождения одного из самых прославленных советских разведчиков – Николая Кузнецова. Сегодня возле памятника герою на Уралмаше прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие юнармейцы, представители Фонда святой Екатерины, племянница героя Елена Сканыне, историки. Накануне силами фонда монумент привели в порядок. «Николай Кузнецов – это человек-легенда, который является нравственным ориентиром для всех нас, примером любви к своей Родине. К сожалению, в последнее время память о нашем легендарном земляке стала предаваться забвению, поэтому мы очень рады, что наши друзья из движения «Юнармия» взяли шефство над памятником, и мы готовы им в этом помогать», – сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Племянница Кузнецова Елена Сканыне поблагодарила представителей Фонда и «Юнармии» за сохранение памяти о легендарном разведчике. «Когда об этом человеке, о Николае Кузнецове, узнавали, приходили пачки писем моему отцу. Люди отказывались верить, думали, что внесен дополнительный художественный образ для усиления. Спрашивали – неужели это правда? Они не представляли, что это возможно. Кузнецов такой один. Аналогов нет. Чтобы человек надел немецкую форму, вышел из леса и добился приема у гауляйтера Украины… Такого не было. Это уникальная личность», – подчеркнула его племянница.

Директор центра истории Свердловской области Анатолий Кириллов тоже поблагодарил Фонд святой Екатерины и меценатов за бережное отношение к памяти о разведчике. «В 1945 году была Победа. В 1985 году открыли памятник Кузнецову. А сегодня мы начинаем подготовку к 110-летию Кузнецова. Фонд святой Екатерины провели субботник, посмотрите в каком состоянии памятник – люди берегут память о великом разведчике, который помог нам выйти на начало операции под Курском, который рассказал, что Гитлер заслал агентов в Тегеран, это человек, которым мы будем гордиться и сегодня, и завтра», – отметил он.

После церемонии возложения цветов к монументу лекцию о жизни и подвиге прославленного разведчика юнармейцам прочитал начальник отдела экскурсионной работы парка «Россия – моя история» Дмитрий Катарин. «Николай Кузнецов – настоящий пример для подражания молодому поколению, показывающий, что в жизни каждого есть место подвигу. В парке «Россия – моя история» мы сделали экспозицию, посвященную Кузнецову, где можно увидеть уникальные документы и фотографии, рассказывающие о жизни разведчика», – сказал историк.

Напомним, около месяца назад в парке «Россия – моя история» состоялась презентация выставки, посвященной герою. Интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» рассказывает о подвигах легендарного разведчика. Для создания выставки в Екатеринбург была приглашена одна из ведущих музейных фирм в мире – датская Kvorning Design & Communication, известная сотрудничеством со многими европейскими музейными проектами. Специалисты использовали материалы музея Николая Кузнецова в Талице и предложили современный формат для знакомства аудитории с историей жизни и героическими подвигами уральского разведчика. Посетители примеряют на себя роль исследователя засекреченной до сих пор биографии Кузнецова. Создание уникальной экспозиции стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Посетителей ждут на выставке в ближайшее время, экспозицию обещали сделать постоянной, так что после снятия ограничительных мер в Свердловской области с ней смогут познакомиться все желающие.

Екатеринбург, Елена Сычева, Антон Отман

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