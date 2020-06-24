В Екатеринбурге презентовали экспозицию-детектив о жизни и подвигах «Разведчика №1» Николая Кузнецова (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня, в день проведения парада Победы, состоялась презентация уникальной мультимедийной выставки про российского «разведчика №1». Построенная особым образом экспозиция-расследование позволит всем посетителям стать настоящими детективами и пройти по лабиринту из тайных фактов жизни Николая Кузнецова. Выставку откроют для посетителей после того, как будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом.

Экспозиция-детектив о «Разведчике№1»

Презентация выставки прошла сегодня, в день проведения парада Победы, в екатеринбургском историческом парке «Россия – моя история». Экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» посвящена исследованию судьбы и боевых подвигов легендарного уральского разведчика времен Великой Отечественной войны. Из-за мер предосторожности в связи распространением коронавируса презентация прошла в онлайн-формате: за прямой трансляцией с места событий в социальных сетях следило более 80 тысяч человек. Гостями мероприятия в парке «Россия – моя история» стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители силовых ведомств, а также – племянница Николая Кузнецова Елена Викторовна Сакныне.

Присутствующие смогли убедиться, что это действительно первая в России выставка-расследование. Она позволяет почувствовать себя настоящим разведчиком и понять глубокий смысл подвига Николая Кузнецова. Для создания экспозиции в Екатеринбург была приглашена одна из ведущих музейных фирм в мире – Kvorning Design & Communication. Компания из Дании создала настоящий лабиринт, по которому предстоит пройти посетителю. Разработчики использовали все известные на сегодняшний день материалы из музейных фондов, в том числе музея Николая Кузнецова в Талице и предложили современный интерактивный формат.

«Это, конечно, удивительная экспозиция. Сейчас методами современного музейного стиля создается экспозиция, которая будет притягательна для людей. Сюда можно будет прийти и заразиться интересом к этой уникальной личности», – прокомментировала племянница Николая Кузнецова Елена Сакныне.

Кузнецов стал одним из символов героизма советского народа и заслужил титул «Разведчик № 1». Он обладал природным талантом перевоплощения и поистине уникальной способностью к изучению языков. «Удивляет факт, как этот простой уральский паренёк, не побывав нигде, не проходя службу в армии, не проходя спецподготовку, так мог себя выдавать за немца в тылу врага. Это высший пилотаж разведывательной деятельности!», – считает историк, преподаватель УрФУ Сергей Горшков.

Николаю Кузнецову удалось в совершенстве овладеть шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто. Кроме того, Николай Кузнецов говорил и читал на латыни. За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже. Создать такую мультимедийную экспозицию стало возможно при помощи Русской медной компании и лично председателя совета директоров Игоря Алтушкина.

«Все, что связано с разведкой, всегда вызывает неподдельный интерес. Но история Николая Кузнецова, известные нам подробности только части его разведывательных операций поражают и восхищают. Как в российской глубинке ему удалось в совершенстве освоить несколько иностранных языков? Кто привил ему безупречную офицерскую выправку и светские манеры? Как на протяжении нескольких лет ему удавалось вести подрывную деятельность и оставаться в тени? Только эти факты делают нашего земляка «разведчиком №1», героем, о подвигах которого должен знать каждый», – отметил Игорь Алтушкин.

Добавим, что сейчас посетить выставку «Николай Кузнецов. Герои не умирают» невозможно из-за ограничительных мер. Но она станет частью постоянной программы работы парка «Россия – моя история» в Екатеринбурге. Посетители смогут её увидеть сразу после снятия режима самоизоляции и открытия музеев в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Александр Саливанчук

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