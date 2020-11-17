Почти полтора миллиона человек посмотрели экспозицию «Николай Кузнецов. Герои не умирают» (ФОТО, ВИДЕО)

Экспозиция о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове в музее «Россия – моя история. Свердловская область» стала одним из самых востребованных культурных событий на Урале в онлайн-формате в 2020 году.

24 июня 2020 года выставочный проект, исследующий жизнь отважного уральца, был презентован в формате прямой трансляции, и за шесть месяцев его работы музею удалось набрать порядка 1 462 640 просмотров: пользователи социальных сетей из разных регионов страны интересовались видео, сопровождающим проект, интерактивными тестами, конкурсами и самой прямой трансляцией презентации.

Экспозиция-детектив о разведчике № 1

Начиная с августа 2020-го, после снятия в регионе ограничений, действовавших в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, экспозиция «Николай Кузнецов. Герои не умирают» стала доступна в привычном для всех очном формате. С этого момента свыше 6 300 екатеринбуржцев и гостей города прошли квест-расследование истории Кузнецова в стенах музея.

«В год 75-летия Великой Победы Екатеринбургу было необходимо вспомнить своего героя-земляка. Николай Кузнецов стал одним из символов героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны и по праву заслужил титул «разведчик № 1». Выставка сама по себе интерактивная и занимательная, юным гостям парка очень нравится посещать и мастер-классы о тайнах шифрования, которыми пользовались разведчики разных лет, в том числе и наш Николай Кузнецов», – рассказала директор исторического парка Наталья Прошина.

Для создания экспозиции в Екатеринбург была приглашена одна из ведущих музейных фирм в мире – Kvorning Design & Communication. Компания из Дании известна многими реализованными музейными проектами в Европе. Специалисты использовали материалы музея Николая Кузнецова в Талице и предложили современный формат для знакомства аудитории с историей жизни и героическими подвигами уральского разведчика. Посетители примеряют на себя роль исследователя засекреченной до сих пор биографии Кузнецова.

Создание экспозиции стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании Игоря Алтушкина.

Екатеринбург, Александра Столицына

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

Обвиняемый в убийстве по неосторожности депутат сегодня приедет в суд. / Екатеринбуржцы смогут проголосовать за уникальные «Солнечные аллеи» (ФОТО). / Студентам-медикам отменили занятия и перенесли сессию – вместо этого их направляют на борьбу с Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»