Выставка про разведчика Кузнецова переедет на ВДНХ (ФОТО)

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) – Мультимедийный проект про разведчика Николая Кузнецова, который создали в Екатеринбурге летом прошлого года, теперь переедет в Москву, на ВДНХ. А на Урале создадут новое выставочное пространство.

Николай Кузнецов является по-настоящему культовой личностью. Уроженец уральской деревни с легкостью хамелеона принимал облик и воспроизводил речь немецкого офицера. За время Великой Отечественной войны он ликвидировал больше десятка генералов нацисткой Германии и сорвал несколько военных операций, в том числе и покушение на союзников в Тегеране.

Мультимедийный проект «Николай Кузнецов. Герои не умирают» открылся в парке «Россия – моя история» в июле 2020 года. Это была первая в России выставка-расследование, для создания которой в Екатеринбург была приглашена одна из ведущих музейных фирм в мире – Kvorning Design & Communication. Узнать про жизнь и подвиг «разведчика № 1» можно было, пройдя по лабиринту с экспонатами. Сейчас выставку перевозят на ВДНХ в Москву. Конструкции уже демонтированы.

А в Екатеринбурге появится абсолютно новое выставочное пространство, посвященное легендарному разведчику. Экспозиция будет построена через эмоциональное вовлечение в жизнь героя с помощью возможностей современного мультимедийного оборудования.

«При поддержке Фонда святой Екатерины новый выставочный проект позволит еще глубже и ярче познакомиться с подвигами и историей жизни Николая Кузнецова, – рассказала директор исторического парка «Россия – моя история» Наталья Прошина. – Нашей международной командой была проделана огромная исследовательская и креативная работа. Осталось немного времени до старта монтажа и открытия технологического иммерсивного проекта о легендарном разведчике».

Большое внимание при разработке новой экспозиции уделили визуальным и музыкальным спецэффектам, благодаря которым посетители смогут еще больше погрузиться в знакомство с героем-легендой. Открытие проекта запланировано на май.

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

Среднеуральский монастырь открыл двери силовикам. / Цены на детское питание начали расти (ТАБЛИЦА). / Единороссы «выбрали» нового мэра Красноуфимска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»