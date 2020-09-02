«Вспомним»: екатеринбуржцы по-новому прочувствуют Великую Отечественную войну (ФОТО)

Ровно в четыре часа утра завтра, 3 сентября, в историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная Великой Отечественной войне. Подзаголовок гласит: «Выставка – рассказ о страшной войне от первого лица».

Экспозиция построена по принципу художественного фильма. Перемещаясь из первого зала во второй, из второго – в третий, и так далее – до десятого – зритель оказывается участником того или иного эпизода повествования.

Сначала его окутывает атмосфера последнего предвоенного дня: выпускники прощаются со школой, Советский Союз достигает новых трудовых вершин. Но уже в соседнем зале зритель оказывается в другой реальности: он – один из сталинских маршалов в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона, он узнает, что командованию СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание. Бегущей строкой на стенах экспозиции отражаются тревожные мысли участников тех событий: в каком настроении Сталин? Спокоен или взволнован? Как и в других эпизодах выставки, зритель чувствует эмоции самых разных людей – маршалов, солдат, защитников Москвы, блокадников Ленинграда, детей, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, и, наконец, победителей.

В каждом зале – своя атмосфера, созданию которой способствуют кадры черно-белой кинохроники, фотографии, архивные документы, саундтрек, включающий звуки бомбежек и трассирующих пуль. Использованы реальные письма бойцов с переднего края своим близким. Состояние оригиналов не позволило выставить их в музее, поэтому авторы экспозиции переписали слова солдат Великой Отечественной войны от руки, оцифровали и спроецировали на большие экраны.

«Вспомним» – выставка, которая погружает зрителя в непривычное ему состояние, вырывает из будничного контекста и позволяет оказаться в эпицентре событий Великой Отечественной войны. Здесь можно взглянуть на войну глазами не похожих друга на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединенных одним общим горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне, чтобы никогда не допустить войны в будущем», – говорит Лев Маврин, режиссер выставки.

Каждый персонаж – это собирательный образ, который объединяет в себе трагические истории реальных людей и передает драматизм событий, с которыми их столкнула судьба. «Задача выставки – рассказать о Великой Отечественной тем, для кого это уже очень далекая история, – рассказал автор проекта Дмитрий Калинин. – Мы хотим показать, что на самом деле это очень близко, это – Победа людей. Таких же, как мы. Похожих на нас. Простой ликбез и рассказ о главных сражениях часто не достигают сердца зрителя, потому мы хотим показать образ участника войны, чтобы посетитель мог сопереживать ему».

«Наша выставка – это возможность посмотреть на страшную и тяжелую войну глазами ее

победителей. Для нас важно, чтобы посетитель ощутил себя на месте героя-победителя, прошел с ним суровыми дорогами войны, плакал от горя и радовался Победе», – добавляет Наталья Прошина, директор комплекса.

Экспозиция «Вспомним» в парке «Россия – моя история» соседствует с уникальной мультимедийной выставкой «Николай Кузнецов: Герои не умирают». Построенная особым образом выставка-расследование позволит всем посетителям стать настоящими детективами и пройти по лабиринту из тайных фактов жизни разведчика № 1. Как известно, легендарному разведчику удалось в совершенстве овладеть шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто. Кроме того, Николай Кузнецов говорил и читал на латыни. За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже. Создать уникальную экспозицию о Николае Кузнецове стало возможным при помощи Русской медной компании и лично председателя совета директоров Игоря Алтушкина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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