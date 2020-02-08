Депутат Госдумы обратится в МИД, чтобы вернуть останки разведчика Кузнецова в Россию

Депутат Госдумы Андрей Альпшевских обратится в МИД с просьбой инициировать переговоры с украинским Министерством иностранных дел о возвращении на родину останков разведчика Николая Кузнецова.

«Считал и считаю, что могила Николая Кузнецова должна быть на Урале. Например, потому, что правоохранители Львова не хотят защищать захоронение на Лычаковском кладбище от вандалов. Повторно обращусь в понедельник к Сергею Викторовичу Лаврову, чтобы начал переговоры с коллегами на Украине», – написал парламентарий на «Фейсбуке». Горсовет Львова опубликовал на своем сайте постановление с согласованием эксгумации, но после глава города Андрей Садовый, как указывает Альпшевских, отказался принимать решение, пока не получит одобрения от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

«Новый День» сообщал о причинах отказа – глава Львова предложил включить останки советского разведчика в процесс обмена пленными с Россией. «Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики... Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства», – заявил Садовый и добавил, что таким образом следует решать любые вопросы с Москвой, так как Украина «страдает от российской агрессии».

Ранее Андрей Альпшевских уже обращался в МИД России с предложением перевезти прах советского разведчика Николая Кузнецова из Львова на Урал. Но в МИДе посчитали такое предложение «контрпродуктивным». Предложения о переносе захоронений могут быть восприняты как «капитуляция» и утрата исторических связей между народами России и Украины. А во-вторых, «такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины». Также идею не поддержали в Минобороны РФ.

Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии. После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Екатеринбург, Елена Иванова

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