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Екатеринбург

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МИД считает перезахоронение разведчика Николая Кузнецова в России «контрпродуктивным» (ДОКУМЕНТ)

Могила Николая Кузнецова, август 2017 г. Фото ГУ Национальной полиции Львовской области

Министерство иностранных дел РФ считает «контрпродуктивным» предложение перевезти прах советского разведчика Николая Кузнецова из Львова (Украина) в Россию и перезахоронить на родине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответ МИДа на свое обращение за подписью замминистра Григория Карасина опубликовал сегодня в блоге депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

В МИДе подтверждают, что в условиях активизации на Украине националистических и радикальных сил поступают предложения о перезахоронении погибших советских воинов на территории РФ и переносе мемориалов. Однако в министерстве с этой идеей не согласны.

Свою точку зрения МИД аргументирует двумя доводами. Во-первых, монументы и мемориалы в память о советских воинах, расположенные на Украине, – «символ нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, связующие звенья между народами». В МИДе считают, что предложения о переносе захоронений могут быть восприняты как «капитуляция» и утрата исторических связей между народами России и Украины. Во-вторых, «такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины», говорится в письме. В МИДе подчеркивают, что любые проявления фактов вандализма на Украине российская сторона решительно осуждает, в том числе в СМИ.

По мнению депутата Альшевских, такая позиция не способна защитить находящиеся на территории Украины мемориалы от новых нападений вандалов.

Напомним, Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии. После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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