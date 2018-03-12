МИД считает перезахоронение разведчика Николая Кузнецова в России «контрпродуктивным» (ДОКУМЕНТ)

Министерство иностранных дел РФ считает «контрпродуктивным» предложение перевезти прах советского разведчика Николая Кузнецова из Львова (Украина) в Россию и перезахоронить на родине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответ МИДа на свое обращение за подписью замминистра Григория Карасина опубликовал сегодня в блоге депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

В МИДе подтверждают, что в условиях активизации на Украине националистических и радикальных сил поступают предложения о перезахоронении погибших советских воинов на территории РФ и переносе мемориалов. Однако в министерстве с этой идеей не согласны.

Свою точку зрения МИД аргументирует двумя доводами. Во-первых, монументы и мемориалы в память о советских воинах, расположенные на Украине, – «символ нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, связующие звенья между народами». В МИДе считают, что предложения о переносе захоронений могут быть восприняты как «капитуляция» и утрата исторических связей между народами России и Украины. Во-вторых, «такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины», говорится в письме. В МИДе подчеркивают, что любые проявления фактов вандализма на Украине российская сторона решительно осуждает, в том числе в СМИ.

По мнению депутата Альшевских, такая позиция не способна защитить находящиеся на территории Украины мемориалы от новых нападений вандалов.

Напомним, Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии. После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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