Украина запретила передавать в Россию останки легендарного разведчика Кузнецова

Минкульт Украины наложил запрет на эксгумацию останков советского разведчика Николая Кузнецова для передачи родственникам в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в письме украинского минкульта Львовскому горсовету.

Ведомство мотивировало запрет тем, что любые контакты с «государством-агрессором», которые могут привести к «общественно-политическим последствиям», – недопустимы.

«В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно», – говорится в письме украинского ведомства.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый отказался выдать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего на территории города во время Великой Отечественной войны, проживающим в России родственникам.

Позже депутат Госдумы Андрей Альшевских обратится в МИД с просьбой инициировать переговоры с украинским Министерством иностранных дел о возвращении на родину останков разведчика.

Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии.

После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области.

В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.20

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