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Вторник, 10 марта 2020, 17:21 мск

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Украина запретила передавать в Россию останки легендарного разведчика Кузнецова

Могила Николая Кузнецова, август 2017 г. Фото ГУ Национальной полиции Львовской области

Минкульт Украины наложил запрет на эксгумацию останков советского разведчика Николая Кузнецова для передачи родственникам в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в письме украинского минкульта Львовскому горсовету.

Ведомство мотивировало запрет тем, что любые контакты с «государством-агрессором», которые могут привести к «общественно-политическим последствиям», – недопустимы.

«В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно», – говорится в письме украинского ведомства.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый отказался выдать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего на территории города во время Великой Отечественной войны, проживающим в России родственникам.

Позже депутат Госдумы Андрей Альшевских обратится в МИД с просьбой инициировать переговоры с украинским Министерством иностранных дел о возвращении на родину останков разведчика.

Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии.

После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области.

В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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