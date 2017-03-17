Отвоеванный Крым и трепещущий враг: на Украине в очередной раз переписали историю / А заодно и действительность

Публикации за 17.03.17

Украина ежедневно переписывает свою историю. Актуальная версия: Крым уже отвоевали, враг трепещет перед украинской мощью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Верховной Рады Андрей Парубий, выступая сегодня с речью по поводу 100-летия Украинской революции, представили очередную версию истории своего государства.

«Сегодня исполняется 100 лет с начала Украинской революции. 100 лет невероятной энергии. Энергии, что не только толкала нас к борьбе, но и к развитию, – заявил Парубий. – Поражение Украинской революции 1917-1921 годов привело к образованию самой страшной и самой кровавой империи в истории человечества. «Империи зла», которая уничтожила десятки миллионов людей. Которая поработила десятки свободных стран, превратив их в рабские колонии. Сегодня, в 2017-м, на востоке Украины нерушимой стеной стоят тысячи наших солдат. И враг их панически боится.

99 лет назад, в апреле 1918 года, украинское войско под командованием полковника Петра Болбочана уже отвоевало Крым и Донбасс у российских оккупантов».

Отметим, в 1918 году Крым действительно был оккупирован – германскими войсками. В апреле войска Украинской народной республики действительно вошли на полуостров и дошли до Симферополя, но быстро ретировались, получив приказ немецкого командования немедленно покинуть территорию. К марту 1919 года из крупных городов Украины под контролем УНР находились только Житомир и Винница. УНР просуществовала до 1920 года. Большая часть территории, на которую она претендовала, вошла в состав Украинской ССР, территория Западной Украины (Восточная Галиция, Волынь, Подляшье) отошла к Польше, Кубанская область и Область Войска Донского остались в составе Советской России. 30 декабря УССР, РСФСР, БССР и ЗСФСР подписали договор о создании СССР.

Напомним, что вчера первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине: первый секретар ЦК КП Украины Александр Кириченко якобы категорически отказывался, но «Хрущев посадил его в поезд, и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», – заявил Кравчук.

Эта версия вступила в противоречие с заявлениями скандального украинского нардепа Андрея Артеменко, авторитетного сообщившего, что полуостров почти сто лет назад, в 1920 году, стал залогом по кредиту, который Россия взяла у Америки: «По договору полуостров должен перейти США, если не будет погашен кредит и не будут уплачены проценты по кредиту. В 1954 году наступило время погашения полученной суммы. Существовал проект под названием Новая Калифорния. Друзья, если кто не знает, Новая Калифорния – это территория Крыма. Убежден, что Крым был передан Украине, чтобы сберечь эту территорию за Советским Союзом. Убежден, что Крым был передан Украине в статусе автономной республики именно для того, чтобы избежать расчета по кредиту».

Историка, член Общественной палаты Крыма Виктора Харабуги называет подобные «исторические опыты» мифотворчеством и безграмотным бредом: «Фантастика этими людьми может быть придумана какая угодно. Человек не приводит никаких фактов, не ссылается на документы, а просто выстраивает схему, рассчитанную на обывателей, которые говорят о прилетах инопланетян».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.03.17

Захарченко – левобережной Украине: айда в интеграцию с Россией!. / Служба капстроительства Крыма незаконно потратила больше миллиарда рублей. / В Симферополе лайнер с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»