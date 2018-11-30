Война войной... Киевский режим боится не пускать гастарбайтеров в Россию

В Киеве не решились отменить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией для 10 приграничных областей, где введено военное положение. Сохранится и приём почтовых отправлений из российских городов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным «Укрзализницы», в расписании движения поездов между Украиной и Россией ничего не изменилось, а билеты распроданы вплоть до конца января.

Так, наряду с Львовской и Киевской областями, в привычном режиме следуют поезда из «закрытых» Винницкой, Черниговской и Харьковской областей.

Поезд «Винница-Москва» курсирует каждый день, распроданы билеты на ж/д рейс «Чернигов-Москва», а от Харьковского вокзала отправляются три поезда в день на Москву.

Между тем, накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян, облачившись в камуфляж, заявлял на всю Украину о введении особого режима на железных дорогах.

«Я даю отдельное поручение усилить охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Мы вводим особенный режим работы железнодорожного транспорта. Он подразумевает обеспечение пропускной железнодорожной связи и соответственного движения для нужд обороны по основным направлениям» – заявил Омелян и добавил, что движение поездов будет определяться режимом военного положения.

В то же время, в подчинённой Омеляну «Укрзализнице» заявили, что нет никаких изменений в привычном режиме работы железных дорог.

«Поезда в связи с военным положением в Россию не отменяются и курсируют по графику, все без изменений. Можете посмотреть, что билеты уже и на январь поступили в продажу», – цитирует диспетчера «Укрзализницы» издание «Страна».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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