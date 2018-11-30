Москва не станет отыгрываться на простых украинцах в ответ на действия киевского режима

В МИД России заявили о нецелесообразности зеркальных мер в ответ на запрет въезда российским мужчинам на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с решением МИД РФ согласен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Мы с Украиной не воюем», – цитирует сенатора радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, сегодня Украина запретила въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Это меры, которые препятствуют РФ формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году. То есть, еще раз – мужской пол, от 16 до 60, применяется соответствующее ограничение, кроме гуманитарных случаев, которые будут выписаны в инструкции», – заявил Порошенко.

Между тем, киевский режим не решился запрещать поездки в Россию гастарбайтерам из украинских областей, где введено военное положение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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