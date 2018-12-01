Гребенщиков предрёк полное забвение украинскому «форс-мажору» и наступление разумных времён

Руководитель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отменил тур по Украине и перенёс концерты с декабря «на более разумное время».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом музыкант написал на своей странице в Фейсбуке.

«Всем, кто хотел придти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!», – написал лидер «Аквариума».

В комментариях к посту украинские комментаторы набросились на Гребенщикова с упрёками, требуя «правильно» сформулировать причину и назвать «истинного» виновника отмены концертов, а именно – Россию.

Как сообщал «Новый День», Украина ввела военное положение в 10 приграничных областях и запретила въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Как известно, Гребенщикову недавно исполнилось 65 лет, а Киев и ещё 15 областей не попали под действие чрезвычайного правового режима.

Напомним, в июне украинские националисты пытались сорвать концерт Гребенщикова в Киеве.

Крым. Другие новости 30.11.18

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