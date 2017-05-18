БГ не признаёт возвращение Крыма и обнимается с создателем антироссийского сайта «Миротворец» (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

Музыкальный гуру «аборигенов» ЦАО Москвы и советского «поколения дворников и сторожей» (по другой версии – «отец русского рока») Борис Гребенщиков собрал аншлаг в Киеве, где получил самые лестные отзывы от незалежной элиты за «уважение законов Украины и сочувствие украинцам, оказавшимся в западне».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об откровениях певца после сегодняшнего концерта поведал в своём Фейсбуке советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

В своём посте Геращенко объяснил, почему у Гребенщикова не было никаких проблем при пересечении границы: «Да потому что Борис Гребенщиков уважает Законы Украины, не нарушает государственную границу Украины, и понимает, что Крым это Не Россия!".

Напомним, в списки скандального сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ), созданного по инициативе Геращенко, внесены российские артисты, музыканты, писатели, журналисты и общественные деятели. Сайт публикует личные данные и домашние адреса российских, а также украинских граждан, неугодных киевскому режиму. Ресурс открыто приветствует преследование лиц, внесённых в списки. Несколько человек из базы «Миротворца» были отслежены и убиты украинскими националистами.

Фото Антона Геращенко

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