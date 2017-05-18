Угрожают? Украинский «Миротворец» взялся за крымских журналистов

Публикации за 18.05.17

Известный крымский журналист Сергей Степанов попал в базу данных сайта «Миротворец» (заблокирован в России).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Степанов долгое время работал в Киеве, но летом 2014 года вернулся в Крым, создал агентство «ПолитНавигатор» и продолжил писать о реальном положении дел на полуострове, на Украине, о ситуации в республиках ДНР и ЛНР. Организаторы сайта поставили в вину журналисту сепаратистские настроения и антиукраинскую пропаганду.

«ПолитНавигатор» активно поддерживал Русскую весну еще с февраля 2014 года, поэтому, можно сказать, бандеровцы отметили наш труд с большим опозданием, – заявил РИА «Новый День» Сергей Степанов. – На «Миротворце» уже давно присутствует большинство киевских коллег, отказавшихся поддерживать националистический режим на Украине. Так что тут можно отшутиться избитой фразой: оказался в достойной компании. Я бы хотел напомнить, как несколько месяцев назад в списки «Миротворца» попали западные журналисты, посещавшие республики Донбасса. Европейцы тогда заявили, что публикация личных данных репортеров – грубое нарушение. Однако скандальный украинский сайт, курируемый высокопоставленными киевскими чиновниками, продолжает свою деятельность до сих пор. Мне кажется, что правоохранительные органы России, возбуждающие уголовные дела по факту военных преступлений украинской стороны в Донбассе, должны дать оценку и действиям лиц, причастных к проекту «Миротворец».

Киев, Платон Ефимчук, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 18.05.17

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