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Крым

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Публикации за 24.05.17

Петро Порошенко не пустил на родину любимую интердевочку Советского Союза / Мелочно отомстил за Крым

Петро Порошенко не пустил на родину любимую интердевочку Советского Союза Мелочно отомстил за Крым

На Украину не пустили знаменитую харьковчанку и российскую актрису Елену Яковлеву.

Как передает корреспондент РИА , несмотря на то, что Яковлева родилась в Житомирской области и училась в Харькове, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не сделали скидку знаменитой соотечественнице: ее сняли с поезда «Москва – Харьков», а также на три года запретили въезд в «незалежную» за визит в Крым.

Из-за действий украинской стороны в Харькове оказался сорван спектакль «Территория любви», в котором Яковлева исполняла главную роль. Кроме того, у актрисы на завтра был запланирован еще один спектакль в Киеве, который также оказался под угрозой срыва.

Действия пограничников осудил известный харьковский журналист, руководитель видеоканала «Первая столица» Константин Кеворкян.

«Какие же убогие эти харьковские майданщики по сравнению со знаменитой Харьковчанкой»,– написал на своей странице в Фейсбуке Кеворкян.

Другие же отметившиеся под его постом также не понимают действия украинских властей: «Такие, как Елена Яковлева, являются гордостью нашей несчастной Родины. И от имени всех нормальных украинцев я приношу ей свои извинения. Те, что скачут-далеко не весь народ нашей земли», – отмечает другая жительница Харькова.

Напомним, на Украине ежедневно пополняют черный список российские и зарубежные артисты. За посещение Крыма и поддержку российской позиции их вносят в базу данных «Миротворца». Недавно в списки попали Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев и певица Нюша. На сегодняшний день в базе «врагов Украины» содержатся данные более двух десятков российских артистов.

Харьков, Анастасия Зук

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