В базу «Миротворца» попали данные всех участников первого круиза Сочи – Севастополь

Данные пассажиров российского круизного лайнера «Князь Владимир» попали в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Как уже сообщал «Новый День», круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс из Сочи в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 6 дней судно протестирует маршрут Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Задача экипажа и находящихся на борту специалистов – определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. Сегодня судно завершает тестовый рейс, а регулярное сообщение планируется начать с 11 июня.

В базу «Миротворца» попали данные членов экипажа и 216 пассажиров лайнера: «работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближенные», – указано на сайте.

Напомним, «Миротворец» вносит в «черные списки» практически любого, кто не скрывает, что посещал Крым, или поддерживает присоединение полуострова к России. Так, 2 недели назад в базу попал известный крымский журналист Сергей Степанов, на днях там же оказался лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, а вчера к ним присоединился лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков.

Симферополь, Лиана Макоба

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