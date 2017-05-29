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Публикации за 29.05.17

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс из Сочи в Ялту и Севастополь
Фото: сайт Росморпорта

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс из Сочи в Ялту и Севастополь

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс из Сочи в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 6 дней судно протестирует маршрут Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Задача экипажа и находящихся на борту специалистов «определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода. определить техническую готовность и комфортабельность судна, выявить качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода», – сообщили в ведомстве.

Регулярное круизное сообщение планируется открыть 11 июня.

Напомним, судно построено в 1977 году, в 2005 году реконструировано в соответствии с современными требованиями, в 2017 году переоборудовано. Длина лайнера составляет 141,8 м, ширина – 21,9 м, судно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 29.05.17

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