В Киеве пытались сорвать концерт Гребенщикова, потребовав закрыть ему въезд на Украину

Украинские националисты попытались сорвать концерт лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Киеве, во время уличного бесплатного выступления музыканта.

По информации украинских СМИ, во время концерта появился активист с плакатом «Геть рашистів з України». Он вышел на импровизированную сцену, выразив таким образом протест против приезда Гребенщикова на Украину, обвинив музыканта в поддержке воссоединения Крыма с Россией. Однако акция националиста продлилась недолго: присутствующие на концерте попытались вырвать у него плакат, а затем и вовсе силой оттащили со сцены, завалив на землю.

Можно предположить, что подобный «теплый» прием стал неожиданным для Гребенщикова. Так как сам российский музыкант публично отказывается считать Крым частью России. Гребенщиков также не намерен приезжать на полуостров с концертами, отмечая, что уважает законы «Незалежной».

Киев, Леонид Маковецкий

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