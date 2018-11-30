«На границе замочки висят»: Шнуров написал стих в ответ на запрет россиянам посещать Украину

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме очередное стихотворение на злободневную тему. На этот раз оно посвящено запрету российским мужчинам от 16 до 60 лет посещать Украину.

По словам музыканта, попасть в «Незалежную» теперь стало так же сложно, как на Парнас. Однако, он отмечает, что взаимное влияние народов никуда не пропадет и в 2100 году россияне и украинцы будут по-прежнему слушать Веру Брежневу и Лободу:

«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят»

Ранее Сергей Шнуров объяснил, почему он не ездит на Украину с концертами. Музыкант связал свой отказ с нежеланием провоцировать как украинскую, так и российскую аудиторию.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня Украина запретила въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет. Решение принято на фоне введения военного положения в 10 приграничных с РФ и Приднестровьем регионах страны после инцидента с задержанием украинских кораблей-нарушителей в Керченском проливе. В Москве сочли произошедшее спланированной провокацией президента Порошенко в преддверии президентских выборов.

Стоит отметить, что после введения военного положения в аэропортах Украины было отказано во въезде почти 150 россиянам, прилетевшим рейсами из Белоруссии. С начала недели в украинских аэропортах развернули 144 россиян, все они были вынуждены возвратиться в Минск, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский, передает «Интерфакс». При этом, по его словам, в приграничных автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска такой ситуации не наблюдается.

Сегодня стало известно, что на Украину не пустили солиста-танцора Большого театра и хореографа Андрея Меркурьева, прилетевшего в Одессу на спектакль «Крик» по произведению писателя Александра Зиновьева, постановку которого он сделал в Одесском театре оперы и балета. Ему не объяснили причины отказа во въезде и отправили самолетом обратно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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