Шнуров посвятил стих к законопроекту «о наказании за неуважение власти в интернете»

Лидер группировки «Ленинград», шоумен, композитор и поэт Сергей (Шнур) Шнуров написал сатиричное стихотворение, посвященное законопроектам, внесенным на рассмотрение Госдумы, согласно которым за неуважительные материалы о власти в интернете гражданам будут грозить крупные штрафы или 15 суток ареста, а Генпрокуратура получит право блокировать ресурсы. Свое произведение Шнур опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ну вот и всё, как пел нам Стас Михайлов.

Чтобы про власти ничего не врали,

Пиши в айфон, не публикуя файлов,

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,

А то отправят в каталажку ненароком.

Я рад любым законам и запретам,

Если грозят вполне реальным сроком.

Отныне комплименты я (вырезано цензурой – прим. ред.),

А кто в отказе, тот пускай умре.

Какие же премудрые бояре,

При нашем государственном дворе!

Я вас люблю, ну как же не любить вас.

Я восхищаюсь вашими сердцами.

Я всё отдам, Михайлов подпевает Стас

И звездочки кремлёвские мерцают».

Написал Сергей Шнуров.

Ранее с критикой предложенных изменений на законопроекты обрушились политики, журналисты, правозащитники. Как писал «Новый День», сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, призванные дополнительно защитить представителей власти от оскорблений со стороны граждан. Законопроекты опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, полпред верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас предложил ужесточить наказание за распространение фейковой и оскорбительной информации в интернете.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 13.12.18

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