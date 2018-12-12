Сенаторы предложили Госдуме арестовывать за неуважение к власти и обществу в интернете

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, призванные дополнительно защитить представителей власти от оскорблений со стороны граждан. Законопроекты опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, полпред верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас предложил два законопроекта по ужесточению наказания за распространение фейковой и оскорбительной информации в интернете.

Первый законопроект предлагает принять поправки к статье 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»). Ее предлагается дополнить частью 9, предусмотрев запрет на распространение в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».

Нарушителей предлагается наказывать, если подобная информация «создает угрозу жизни и/или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». По замыслу авторов законопроекта, виновникам будет грозить административный штраф. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Из пояснительной записки к документу следует, что указанные меры призваны предотвращать угрозы общественному порядку в России и способствовать выполнению СМИ основной функции – предоставления обществу достоверной информации. Авторы отмечают, что законопроект помешает злоупотреблению принципами свободы слова, которые могут создать угрозу государственной и общественной безопасности.

Они также предлагают скорректировать статью 4 федерального закона «О СМИ». В частности, речь идет о необходимости признать распространение недостоверной информации злоупотреблением свободой массовой информации. И в ее отношении применять тот же механизм, что и в отношении распространения сведений, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В пояснительной записке Клишас ссылается на опыт разработки Еврокомиссией общеевропейской стратегии противостояния онлайн-дезинформации.

Другим законопроектом предлагается внести поправки в ст.15 федерального закона «Об информации». В случае их принятия, генпрокурор и его заместители получат дополнительные полномочия по обращению в Роскомнадзор. В частности, они смогут требовать ограничение доступа к ресурсам, распространяющим материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти. За распространение материалов такого рода авторы законопроекта предлагают наказывать нарушителей штрафом от 1 до 5 тыс. рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующие поправки вносятся в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Из пояснительной записки следует «сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».

Москва, Иван Гридин

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