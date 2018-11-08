Диагноз: совесть «единороссов» сравнима с «субстанцией с пониженной социальной ответственностью»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента либерал-демократ Сергей Иванов призвал членов «Единой России» вспомнить о совести, и рассказал о том, что на его взгляд партия власти «делает для блага людей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат напомнил о «золотом парашюте» экс-губернатора Курской области Александра Михайлова и его льготах, а также беспрецедентном росте коммунальных платежей в регионах.

«У нас большая региональная неделя прошла под знаком заявления министра труда Топилина о беспрецедентном росте заработной платы, – сообщил Иванов. – Не знаю как вы, а лично я, посещая свои регионы, этого не заметил. В Ростове я очень часто вижу людей, которые копаются в мусорных баках. А вот что у них выросла зарплата – мне никто из них не сказал».

При этом, как отметил депутат, в Ростовской области на 38% подняли взносы на капитальный ремонт, объяснив это тем, что власти решили ремонтировать больше домов. «Теперь они занимаются оптимизацией работы общественного транспорта, причем так успешно, что половина Ростова не может ни уехать на работу, ни приехать с нее», – сказал Иванов.

По его словам, в Тверской области на фоне заявлений Топилина о беспрецедентном росте зарплат, в 8 раз подняли плату за вывоз мусора – если раньше семье из «хрущевки» эта услуга обходилась в 60 рублей, то теперь – 500 рублей.

«Но я не могу сказать, что «Единая Россия» ничего не делает для блага людей. Делает! – заявил Иванов. – Помните губернатора Курской области, который подписал себе постановление о льготах? Не поверите, курские «единороссы» не побоялись и отменили это. «Единая Россия» пошла дальше, и приняла целый закон, посвященный этому человеку. Логика – человек просидевший 18 лет в Доме советов, должен адаптироваться – согласитесь, за 18 лет он забыл, что такое автобус, не знает, как пойти в магазин, поэтому на три года ему дают автомобиль – 750 тысяч в год аренда автомобиля. И он так хорошо руководил областью, что благодарные куряне могут подойти и сказать ему спасибо. А чтобы это «спасибо» не прилетело внезапно, должна быть охрана. Она стоит 2,5 млн рублей в год. Действительно, разве может человек прожить на 95% от оклада губернатора? Конечно, нет. И ему решили обеспечить теплое местечко в Совете Федерации. Но беда в том, что он уже отказался от мандата, когда возглавлял список в местную облдуму».

Иванов напомнил, что Госдума ранее принимала закон о том, что человек имеет право дважды участвовать в распределении мандатов, однако этот закон был отменен Конституционным судом РФ. «Но что такое решение Конституционного суда для курских «единороссов»? Нет таких крепостей, которые они не могли бы взять. Наплевав на это решение, курская «Единая Россия» на днях принимает закон, возвращающий эту норму. Теперь господин Михайлов может стать депутатом облдумы. Вам нужно просто памятник ставить – такие жертвы ради одного жителя России».

Иванов поинтересовался, зачем его коллеги-«единороссы» принимают в Госдуме законы, если их однопартийцы в регионах их игнорируют. «Мне тут один депутат с трибуны сказал, чтобы на совести что-то осталось, надо иметь совесть. Коллеги, если вы будете иметь свою совесть перед каждым голосованием, она быстро превратится в субстанцию с пониженной социальной ответственностью. Совесть должна просто быть», – подытожил депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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