Эксперты обрушились с критикой на законопроект «о наказании за неуважение власти в интернете»

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, по которому за неуважительные материалы о власти в интернете будет грозить штраф или 15 суток ареста, а Генпрокуратура получит право блокировать такие ресурсы. По мнению экспертов, предложенные меры могут существенно ограничить работу российских СМИ.

Наблюдатели встревожены, так как считают, что предложенные законопроекты об ужесточении наказания за распространение информации в Сети, авторами которых выступили члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, с большой вероятностью будут приняты. «Все работы Клишаса – проходные, через него власть реализует свои задумки, так что непроходных законов у него нет», – приводит РБК слова источника в парламенте.

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает предложенные изменения нарушением свободы слова. «Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь – в прогнозе погоды. – Так может, закроем прогнозы погоды?» – иронизирует Федотов.

Журналист Владимир Познер также считает предложенные меры цензурой. «Я считаю предложение господина Клишаса репрессивным и антидемократическим. За набором «правильных» слов заложена возможность наказать любое СМИ по существу за любую не понравившуюся власти информацию. А кто, собственно, должен решить, что та или иная информация «заведомо недостоверна», «общественно значима»?» – задает риторические вопросы журналист.

В частности, Познер указал на то, что остается неясным, что имеется в виду под формулировкой «в неприличной форме выражать явное неуважение»? «Например, если я скажу: «Государственная дура», как однажды я оговорился. Это и есть выраженное мной явное неуважение? А если я скажу: «Глуповатая Государственная дума», это как, явно и неявное неуважение? Если кто-то скажет: «Правительство жуликов и воров», это как следует квалифицировать? А если скажет: «Честность и порядочность правительства вызывают у меня сомнения», это как, проходит?» – интересуется журналист.

По словам соавтора законопроекта депутата Вяткина, решать, что именно является «явным неуважением», а что нет, будет суд: «В действующей статье Административного кодекса «Мелкое хулиганство» тоже употребляется оценочное суждение «явное неуважение», для этого судебное рассмотрение и нужно».

Юристы считают, что борьбу с распространением заведомо недостоверной информации нужно приветствовать, однако закон в предлагаемой редакции может использоваться для преследования любых критических высказываний о власти. «Если кто-то пишет, что чиновник Х не соответствует должности, то бесспорных доказательств у автора может и не оказаться, соответственно, автор будет подлежать ответственности», – считает адвокат Дмитрий Клеточкин.

Главная проблема предлагаемого законопроекта в том, что в нем нет определения того, что является «неуважением к власти», считает юрист. «Достоверного определения закон не дает, что такое явное неуважение и чем оно отличается от недостаточно явного, критериев нет», – подчеркнул Клеточкин, добавив, что под действие закона могут попасть «и блогеры, и лидеры общественного мнения, и рядовые граждане».

С ним заочно согласен юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов. «Власть использует угрозу разорения для запугивания журналистов, чтобы те не публиковали общественно значимую информацию, такую как расследования Bellingcat, антикоррупционные расследования, информация о нарушениях на выборах», – приводит его слова газета «Ведомости».

Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров считает, что после их принятия человека можно будет арестовать за любую критику власти: «Например, недавно на меня подало в суд МВД Петербурга за мой пост в «Фейсбуке», где я возмущаюсь, что полиция вместо поиска грабителей, которые вскрыли мне машину, занималась разгоном митинга и совершенно официально отказала мне в поимке их по горячим следам. Они посчитали это оскорблением их деловой репутации», – цитирует его «Коммерсантъ».

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв сказал, что «ни в одной демократической стране такой закон даже не мог бы быть внесен». «Это серьезное нарушение прав человека, поскольку власть подлежит вниманию и критике со стороны общества, и все, что она должна – это реагировать на эту критику и исправлять недостатки», – сказал Борщёв.

Стоит отметить, что среди экспертов нашлись сторонники предлагаемых изменений в законодательстве. О распространения фейковых новостей в интернете постоянно говорят крупнейшие интернет-корпорации, пояснил «Газете.Ru» директор Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

«Нужно признать, что на сегодняшний день некоторые интернет-издания или блогеры имеют даже больше влияния, чем некоторые телеканалы или радиостанции. Поэтому необходимо осознавать, какая ответственность лежит на тех, кто распространяет информацию. Передача фейковых новостей может привести к трагическим последствиям как общественным, так и личным», – считает он, добавив, что с такими вещами необходимо бороться на уровне интернет-корпораций и государства. Данный закон позволит государству молниеносно реагировать на недостоверную информацию, пояснил эксперт.

Как писал «Новый День», сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, призванные дополнительно защитить представителей власти от оскорблений со стороны граждан. Законопроекты опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, полпред верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас предложил ужесточить наказание за распространение фейковой и оскорбительной информации в интернете.

Москва, Иван Гридин

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