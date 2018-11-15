Госдума: уголовные дела по экстремизму будут прекращены, приговоры – пересмотрены

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила «декриминализацию первого репоста» – изменения планируется внести в «экстремистскую» статью 282 УК РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был принят при 394 голосах «за», однако вызвал бурное обсуждение в нижней палате парламента.

Речь идет о поправках, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным, которые выводят из-под уголовной ответственности тех, кто впервые совершил правонарушение и попадал под первую часть статьи 282 Уголовного кодекса. Теперь эта ситуация переведена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), хотя при повторном проступке отвечать придется все же по УК РФ. В любом случае, после принятия закона все уголовные дела по первой части уголовной «экстремистской» статьи должны быть прекращены, а приговоры по ней – пересмотрены.

Такие изменения поддержали даже оппозиционные фракции Госдумы, но дискуссия все же возникла. Содокладчик по законопроекту депутат Павел Крашенников напомнил, что эта тема «в обществе перегрета», а правоприменительная практика вызывает много нареканий. Он подчеркнул, что в случае принятия закон будет иметь обратную силу. «Те дела, которые были возбуждены по ч.1 ст. 282 будут прекращены на самых разных стадиях. И то, что президент внес этот законопроект, оздоровило эту ситуацию, уголовных дел стало меньше», – заявил он.

Отвечая на вопрос коммуниста Олега Смолина, Крашенинников сообщил, что обратная сила распространяется, в том числе, на приговоры, вынесенные по этой статье. «Более того, если был «букет» – несколько статей, где была и ч.1. ст. 282 – то и эти приговоры будут пересмотрены», – уточнил он.

«В 2011 году Дмитрий Медведев публично заявил, что учение Маркса о классовой борьбе является экстремистским. А я марксист. Подпадает ли это под 282? – поинтересовался «эсер» Олег Шеин. – Или, если взгляды Маркса не являются экстремистскими, то Дмитрий Анатольевич подпадает 128 УК РФ по части ложного обвинения?» «На оба вопроса ответ отрицательный», – ответил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

Коммунист Сергей Шаргунов, в свою очередь, отметил, что само понятие экстремизм является весьма расплывчатым, под это обвинение можно подвести, кого угодно. «Неправильная песенка в плей-листе, неправильная шуточка, и что – будем ломать людям жизнь? От свободомыслия короткий шаг к экстремизму. Но смешно же в один список включать молодых блогеров и тех, кто реально убивает людей», – подчеркнул депутат.

«Не пора ли объявить широкомасштабную амнистию по этой статье? Чтобы начать с чистого листа», – поинтересовался Шаргунов. Крашенинников с ним не согласился. «На мой взгляд, четкое и понятное, оно должно работать, – заявил он. – Соглашусь, что правоохранительные органы нужно обучать разным искусствам, в том числе и применению права». Крашенинников также отметил, что терроризм начинается с экстремизма, поэтому, сказал он, говорить о полной амнистии не стоит.

На защиту президента и чиновников от Интернет-пользователей внезапно встал «эсер» Валерий Гартунг. «Там, где действительно экстремистские преступления совершаются, правоприменительная практика почему-то не работает, преступления не пресекаются», – заявил он, отметив, что Интернет заполонен «даже в отношении президента РФ такими преступлениями». При этом депутат подчеркнул, что «Справедливая Россия» все же поддержит декриминализацию.

Его коллега по фракции Леонид Левин уточнил, что чиновники все же могут себя защитить, гораздо хуже рядовым гражданам, в отношении которых возбуждаются подобные дела. Депутата поддержал Олег Шеин – он напомнил, что количество уголовных дел по этой статье год от года только растет: в 2011 году было возбуждено 149 дел по статье 282, а в 2017 году – уже 604. При этом есть разница между историями о том, как люди едут в террористические организации, чтобы убивать, и случаями с простыми россиянами, которых осудили за репосты. В частности, напомнил он, Юлию Усач осудили за публикацию карикатуры Кукрыниксы, Полину Петручеву – за публикацию фотографии времен оккупации Смоленска. «Понятие экстремизм является размытым, позволяющим его толковать эластично – в зависимости от желания следователя», – пояснил он.

Между тем, фракция КПРФ предложила внести в президентский законопроект ко второму чтению поправки, которые позволят не доводить до уголовного преследования людей за малозначительные деяния, а также исключить из статьи понятие «социальная группа». Сейчас в уголовных делах социальной группой становятся полиция, болельщики, представители власти, военные, сотрудники органов следствия и даже президент – по этой логике, отметили коммунисты, социальной группой могут стать воры, убийцы и педофилы, критика которых также станет недопустимой.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх заверил «красных», что они ошибаются: оговорку о малозначительности деяний из УК РФ никто не убирал, а саму статью трижды рассматривал Конституционный суд, и никакой неопределенности в понятиях не нашел.

Обсуждение президентской инициативы длилось более часа. В итоге законопроект был принят в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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