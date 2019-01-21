В Госдуме поддержали новые законы о фейковых новостях и оскорблении власти

Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекты, вводящие ответственность за фейковую информацию и за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и госвласти.

Выступая «от коллектива авторов» на заседании комитета, депутат Дмитрий Вяткин сообщил об имеющихся замечаниях к законопроектам со стороны федеральных органов госвласти. «Мы полагаем, что можно будет учесть эти замечания при подготовке данного законопроекта ко второму чтению», – сказал парламентарий.

По его словам, когда речь идет о недостоверной информации, которая не направлена на то, чтобы причинить вред здоровью и жизни людей, либо заставить их выйти на улицу, то на эти случаи не будет распространяться действие этого закона, а «главным критерием применения норм предлагаемого закона будет в данном случае не просто сам факт недостоверности информации».

Он также пояснил, что обсуждаемый законопроект будет касаться информации, распространяемой о местах чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия, «там, где обстановка наэлектризована – там достаточно одной искры для того, чтобы спровоцировать панику, массовые беспорядки; это конечно же, не касается журналистких расследований, где достоверность, либо недостоверность будет определяться в другом порядке», приводит слова Вяткина «Интерфакс».

Говоря о неуважительных и оскорбительных публикациях в отношении общества и госвласти, Вяткин сообщил, что речь идет о введении ответственности именно за хулиганские действия в интернете, а не за критику или оскорбления в отношении какого-то конкретного лица. «Речь идет именно о хулиганских действиях неперсонифицированных, распространяемых в отношении неограниченного круга лиц. Речь идет не о критике в отношении конкретного лица», – подчеркнул он.

По его словам, если неуважительные и оскорбительные публикации персонифицированы, то у объекта такой публикации уже есть все законные способы защитить свои права, например, через суд или обращение в правоохранительные органы. Член комитета Евгений Ревенко в ходе дискуссии предложил ко второму чтению подумать над формулировкой «неуважение», которая на его взгляд, размыта.

Как писал «Новый День», ранее Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроекты о фейк-новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете в адрес представителей и символов власти. Минюст и Роскомнадзор также подготовили отрицательный отзыв на законопроекты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.19

Кремль о судьбе Курильских островов: пока решения нет. / Прокуратура заявила, что СКР не проводил проверку в департаменте Глацких (ДОКУМЕНТ). / В Госдуме предложили увеличить пенсионные взносы и отменить льготы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»