Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор забраковали законопроекты о фейк-новостях

Генеральная прокуратура РФ не поддержала законопроекты о фейковых новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете в адрес представителей и символов власти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерину Артамонову.

«С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, они, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – сказала она, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

Представитель надзорного ведомства также указала на отсутствие достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов. «Я сейчас говорю об обоих законопроектах», – уточнила она. По мнению Генпрокуратуры, это «также может повлечь необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации». На основании этих выводов было принято решение не поддерживать предложенные законопроекты.

Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор также подготовили отрицательный отзыв на законопроекты. «Первый анализ, который был сделан, дал основания для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, в предложенном проекте отзыва правительства не позволяют поддержать законопроект в представленной редакции», – рассказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина. В отношении второго законопроекта также есть нарекания, отметила она.

«Если же идти по пути какого-то усиления, то даже механизм 149-го закона «о защите информации» представляется более правильным по этой теме, более подходящим для такого рода информации все-таки судебный порядок. Это позволит избежать и расширительного толкования», – пояснила Ларина, добавив, что отзыв представляет не только позицию Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей – Роскомнадзора и Минюста.

Как писал «Новый День», пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесен на рассмотрение Госдумы 12 декабря.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

Депутаты и чиновники Ямала купили вип-облуживание в аэропорту Салехарда. / Апелляционный суд оставил под стражей украинского главреда РИА Новости. / Власти Ямала рассказали, сколько отдали за заказные публикации в СМИ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»