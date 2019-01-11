Минкомсвязи раскритиковало законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете

Минкомсвязи отказалось поддержать законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете, указав на конституционное право россиян на выражение своего мнения. Ведомство направило в правительство отрицательный отзыв на соответствующий законопроект, предлагающий административное наказание за оскорбление властей в Сети. Об этом «Ведомостям» рассказал замглавы министерства Алексей Волин.

По словам чиновника, термины законопроекта можно трактовать слишком широко, а публичное использование неприличной лексики и без того наказывается по закону. Кроме того, заместитель министра напомнил, что выслушивание критики входит в число задач государственных органов. «Не сахарные», – заявил Волин, говоря о чиновниках.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал резонансный законопроект. Согласно этому документу, оскорбление властей в интернете будет квалифицироваться как мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом до 5 тыс. рублей или административным арестом на 15 суток. Как ожидается, в понедельник комитет Госдумы по информационной политике обсудит законопроект с экспертами.

Как писал «Новый День», по мнению экспертов, предложенные в законопроекте меры могут существенно ограничить работу российских СМИ. Наблюдатели встревожены, так как считают, что предложенные законопроекты об ужесточении наказания за распространение информации в Сети, авторами которых выступили члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, с большой вероятностью будут приняты. «Все работы Клишаса – проходные, через него власть реализует свои задумки, так что непроходных законов у него нет», – приводит РБК слова источника в парламенте.

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает предложенные изменения нарушением свободы слова. «Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь – в прогнозе погоды. – Так может, закроем прогнозы погоды?» – иронизирует Федотов.

Журналист Владимир Познер также считает предложенные меры цензурой. «Я считаю предложение господина Клишаса репрессивным и антидемократическим. За набором «правильных» слов заложена возможность наказать любое СМИ по существу за любую не понравившуюся власти информацию. А кто, собственно, должен решить, что та или иная информация «заведомо недостоверна», «общественно значима»?» – задает риторические вопросы журналист.

В частности, Познер указал на то, что остается неясным, что имеется в виду под формулировкой «в неприличной форме выражать явное неуважение»? «Например, если я скажу: «Государственная дура», как однажды я оговорился. Это и есть выраженное мной явное неуважение? А если я скажу: «Глуповатая Государственная дума», это как, явно и неявное неуважение? Если кто-то скажет: «Правительство жуликов и воров», это как следует квалифицировать? А если скажет: «Честность и порядочность правительства вызывают у меня сомнения», это как, проходит?» – интересуется журналист.

По словам соавтора законопроекта депутата Вяткина, решать, что именно является «явным неуважением», а что нет, будет суд: «В действующей статье Административного кодекса «Мелкое хулиганство» тоже употребляется оценочное суждение «явное неуважение», для этого судебное рассмотрение и нужно».

Юристы считают, что борьбу с распространением заведомо недостоверной информации нужно приветствовать, однако закон в предлагаемой редакции может использоваться для преследования любых критических высказываний о власти. «Если кто-то пишет, что чиновник Х не соответствует должности, то бесспорных доказательств у автора может и не оказаться, соответственно, автор будет подлежать ответственности», – считает адвокат Дмитрий Клеточкин.

Главная проблема предлагаемого законопроекта в том, что в нем нет определения того, что является «неуважением к власти», считает юрист. «Достоверного определения закон не дает, что такое явное неуважение и чем оно отличается от недостаточно явного, критериев нет», – подчеркнул Клеточкин, добавив, что под действие закона могут попасть «и блогеры, и лидеры общественного мнения, и рядовые граждане».

С ним заочно согласен юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов. «Власть использует угрозу разорения для запугивания журналистов, чтобы те не публиковали общественно значимую информацию, такую как расследования Bellingcat, антикоррупционные расследования, информация о нарушениях на выборах», – приводит его слова газета «Ведомости».

Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров считает, что после их принятия человека можно будет арестовать за любую критику власти: «Например, недавно на меня подало в суд МВД Петербурга за мой пост в «Фейсбуке», где я возмущаюсь, что полиция вместо поиска грабителей, которые вскрыли мне машину, занималась разгоном митинга и совершенно официально отказала мне в поимке их по горячим следам. Они посчитали это оскорблением их деловой репутации», – цитирует его «Коммерсантъ».

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв сказал, что «ни в одной демократической стране такой закон даже не мог бы быть внесен». «Это серьезное нарушение прав человека, поскольку власть подлежит вниманию и критике со стороны общества, и все, что она должна – это реагировать на эту критику и исправлять недостатки», – сказал Борщёв.

Стоит отметить, что среди экспертов нашлись сторонники предлагаемых изменений в законодательстве. О распространения фейковых новостей в интернете постоянно говорят крупнейшие интернет-корпорации, пояснил «Газете.Ru» директор Регионального общественного Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

«Нужно признать, что на сегодняшний день некоторые интернет-издания или блогеры имеют даже больше влияния, чем некоторые телеканалы или радиостанции. Поэтому необходимо осознавать, какая ответственность лежит на тех, кто распространяет информацию. Передача фейковых новостей может привести к трагическим последствиям как общественным, так и личным», – считает он, добавив, что с такими вещами необходимо бороться на уровне интернет-корпораций и государства. Данный закон позволит государству молниеносно реагировать на недостоверную информацию, пояснил эксперт.

Как писал «Новый День», сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекты, призванные дополнительно защитить представителей власти от оскорблений со стороны граждан. Законопроекты опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В частности, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, полпред верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас предложил ужесточить наказание за распространение фейковой и оскорбительной информации в интернете.

Москва, Иван Гридин

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