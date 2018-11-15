За репосты не сажать: Госдума смягчила экстремистскую статью УК

Госдума приняла в первом чтении законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), внесенный в начале октября президентом РФ Владимиром Путиным. Стоит отметить, что именно по ч.1 ст. 282 УК РФ до последнего времени возбуждалось наибольшее число уголовных дел по фактам публикации постов и репостов в социальных сетях.

Поправки в статью предусматривают, что уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать только после повторного нарушения в течение одного года. Для начала будет наступать административная ответственность: штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо арест на срок до 15 суток, для юридических лиц – штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

На сегодняшний день по ст.282 УК РФ предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы. Оно останется прежним. В пояснительной записке к законопроекту президент России сослался на решение Верховного суда от 20 сентября. Суд призвал не считать репосты экстремистскими, если не доказана опасность для общества и злой умысел обвиняемого. По его данным, за последний год число уголовных дел за репост выросло до 500.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что поправки в Уголовный кодекс предложены для исключения случаев уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Минувшим летом было возбуждено несколько резонансных дел из-за постов в социальных сетях. Mail.Ru Group, владеющая соцсетями «Одноклассники» и «ВКонтакте», обратилась в Госдуму с просьбой внести подобный законопроект и амнистировать осужденных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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