Поставлена точка в делах за лайки и репосты: Верховный суд разъяснил, когда можно наказывать

Пленум Верховного суда России сегодня принял постановление с рекомендациями при рассмотрении экстремистских дел за лайки и репосты в интернете. Из документа следует, что публикация в социальных сетях экстремистских материалов не может считаться преступлением, если не установлен умысел разжечь ненависть или вражду. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки внесены в постановление пленума ВС РФ от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

Согласно разъяснению Верховного суда РФ, при решении вопроса о наличии состава преступления по делам о репостах и лайках необходимо доказывать умышленное разжигание вражды или призывы к экстремизму, а не сам факт размещения записи в соцсетях.

Судья Верховного суда РФ Владимир Давыдов указал, что в Уголовном кодексе РФ «нет ответственности за репосты, только за возбуждение вражды», говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам человека в России. «Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит. Надо доказывать умысел», – подчеркнул он.

Давыдов в комментарии журналистам добавил, что Верховный суд ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме, возбужденным по фактам репостов и лайков в соцсетях, поскольку постановление пленума имеет обратную силу. «Будут иметь эти разъяснения обратную силу? Конечно, поскольку мы разъясняем по существу действующий закон», – сообщил он.

Верховный суд РФ в постановлении отметил конституционное право российских граждан свободно искать, получать, передавать информацию – оно может быть ограничено в исключительных случаях, закрепленных в законе.

ВС разъяснил, что при рассмотрении уголовных дел судьям необходимо оценивать не только репост, но и всю страницу обвиняемого, опубликованные аудио и видео файлы, изображения, частоту публикаций, передает РАПСИ. Также надо учитывать размер и состав аудитории, которая увидела публикацию, количество просмотров. Кроме того, суду стоит принимать во внимание участие подсудимого в экстремистских группировках и привлечение его к административной и уголовной ответственности за экстремистские преступления.

Суды также должны тщательно проверять не только повод, но и основание для возбуждения дела об экстремизме. ВС счел, что судьи не должны доверять только экспертизам по делам о репостах, а оценивать их выводы наряду с другими доказательствами, учитывая при этом, что заключение эксперта «не обладает преимуществом перед другими доказательствами». Как указал Верховный суд, именно суды, а не эксперты, делают окончательный вывод об экстремистской деятельности подсудимого. При этом правовая оценка деянию должна даваться с учетом «характера и степени общественной опасности».

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя возбуждение уголовных дел за репосты, заявила, что «с юридической точки зрения здесь очень важно понимать умысел».

«Сам созданный контент может быть наносящим вред обществу, конкретной личности и государству… Но когда человек не понял, что это перепост «фейка», наносящего вред, он невиновен, потому что умысла причинить вред у него нет, в отличие от автора, который точно знал, что он хочет посеять панику или совершить действия, которые дестабилизируют общество», – отмечала Москалькова. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, примером распространения подобной ложной информации может служить рассылка «фейковых» новостей о страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, случившемся 25 марта. Сразу после трагедии по сети начала распространяться новость о сотнях погибших в пожаре людей и бездействии правоохранителей, но без каких-либо доказательств.

Стоит отметить, что в последнее время в России обострилась общественная дискуссия по поводу изменения антиэкстремистского законодательства в связи с возбуждением множества уголовных дел за лайки и неосторожные репосты в соцсетях. Напомним, в конце июня в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты. Его авторы заявляли, что целью документа является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах интернета. Инициативу поддержала Татьяна Москалькова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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