Телеграмеры заподозрили «ВКонтакте» в сливах информации о «нежелательных» репостах

Сегодня в телеграм-каналах активно распространяется пост под названием «Как MRG свидетельствует против вас». Речь идет о резонансных историях последних месяцев, когда в отношении россиян заводят «экстремистские» уголовные дела после неосторожных репостов в социальной сети «ВКонтакте». «За последние месяцы многие пользователи узнали, что в России, оказывается, судят за посты и мемасики. Что информацию о «плохих» постах и картинках сливает в основном Mail.Ru Group и подконтрольная ей «ВКонтакте». И что за мемасик, абсолютно не нарушающий законы, Конституцию и здравый смысл, можно уехать на пару лет», ‒ говорится в публикации, которая вышла на канале «Ты сядешь за лайк».

Авторы пишут, что многие люди после этого стали удалять аккаунты в соцсети или подчищать посты, которые могут быть потенциально расценены как экстремистские. Причем эти действия в публикации называют «странными». «А сейчас мы расскажем вам, почему от слива ваших данных вас не спасет ни самоцензура, ни «подчистка» ваших профилей. Вчера в обратную связь нашего канала написал некий Николай К. (имя пользователя изменено по его просьбе) и рассказал нам о подробностях своего уголовного дела, никак не связанного с ВК. На Николая написали заявление, по которому была проведена доследственная проверка. Полученная в ее ходе информация показалась следствию достаточной, чтобы возбудить уголовное дело. Дальше – по известной вам классике: обыски, допросы, психологическое давление с целью выбить признание. Николай проявил себя молодцом, отказался свидетельствовать против себя и дело пришлось закрыть. Казалось бы, при чем здесь ВКонтакте и MRG? А вот при чем. Еще на этапе доследственной проверки ВК слил на Николая... вообще все. И не только на него – но и на весь его круг общения. Более того. В материалах дела оказались свидетельские показания... заместителя руководителя службы безопасности MRG. Да, друзья, в штате MRG работает специальный чувак, который свидетельствует против вас. На этапе доследственной проверки с него берут объяснения, а уже в материалах дела это оформляется как свидетельские показания. И это – в деле, где предполагаемое преступление никак не было связано с ВК», ‒ сказано в посте.

В качестве доказательства они публикуют документ, названный протоколом допроса. В бумаге числится адрес свидетеля ‒ ул. Ленинградский проспект, д. 79, стр. 39. «Если вы вобьете этот адрес в поиск, вы сильно удивитесь. Это... офис Mail.Ru Group», ‒ говорят авторы канала.

По мнению авторов публикации, «крот», специально работающий в штате MRG, «сливает» все данные в полицию, включая информацию об устройствах, с которых выходили в соцсети, IP-адресах, времени захода на страницу, действиях на странице, привязанном номере телефона, и т.д.

Впрочем, на документе замазаны все остальные данные, кроме подписи свидетеля, и такую бумагу легко может изготовить любой человек, у которого есть компьютер и принтер.

Добавим, что ранее в том же телеграм-канале появилась информация о том, что в Рунете появились некие активисты-вымогатели, которые шантажируют пользователей «ВКонтакте». «Им угрожают доносами за репосты разного срока давности и требуют перечислять деньги. Шантажистка со скриншота ниже требует, например, 150 баксов в биткоинах, угрожая в противном случае написать заявление в ЦПЭ по Петербургу и Ленинградской области», ‒ сказано в публикации.

Отметим, что на этой неделе директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов опубликовал у себя на странице пост, в котором рассказал об обеспокоенности администрации соцсети «ситуацией с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете» и тем, что «пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами подобных дел». «Платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете, ‒ написал он. ‒ Мы уже начали вводить дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. В прошлом году мы перевели все альбомы с сохраненными фотографиями в приватный режим по умолчанию, т.к. далеко не каждый понимал предназначение этого альбома. В течение ближайших двух недель мы также уберем отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов. В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей».

Некоторые пользователи восприняли заявление Рогозова с оптимизмом, однако в комментариях под постом множество вопросов. В частности, связанных с тем, что новая опция вряд ли может защитить юзеров от уголовных дел за «старые» лайки и репосты. «Вы можете сделать страницы хоть трижды приватными, но если кто-то опубликовал фотку из музея 2 мировой в 2013 году, он может попасть в тюрьму, независимо от того, какие будут настройки приватности. Проблема же сейчас не в будущих публикациях, а в прошлых и в преследованиях за них», – написал в комментариях журналист Максим Кац.

«Вот когда действительно файлы и информацию удалять будете, а не просто ставить метку «deleted» в базе данных, тогда и напишите. А сейчас это не больше, чем кудах-кудах чтобы акции вниз не полетели», ‒ заметил юзер Александр Орлов.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 16.08.18

Приставы опечатали трубопровод с вонючей жижей, ведущий с птицефабрики к озеру. / Полиция ищет жертв тюменца, напавшего на старушку в Екатеринбурге. / В Первоуральске откроется бесплатная школа для предпринимателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»