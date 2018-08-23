СКР проверяет на экстремизм посты омской феминистки о мужчинах

Омской феминистке грозит уголовное дело об экстремизме из-за острых постов в соцсетях о мужчинах. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова» со ссылкой на саму активистку феминистского движения из Омска.

Как сообщила Любовь Калугина, весной прошлого года житель Биробиджана пожаловался в полицию на её посты в соцсети «ВКонтакте», утверждая, что данные сообщения возбуждают ненависть к мужчинам.

В июле 2017 года девушку вызвали в полицию, взяв с неё объяснения. А в августе 2018-го активисткой заинтересовался Следственный комитет РФ. Калугину вызвали в омское управление СКР и сообщили, что против неё может быть возбуждено уголовное дело. По словам девушки, следственным отделом СКР одного из районов Омска в отношении нее проводится доследственная проверка на предмет возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола) в связи с ее публикациями в социальной сети «ВКонтакте».

Следователи проверяют на экстремизм 12 постов с фотографиями и текстами, опубликованных девушкой в 2013-2016 годы. Большая часть ее публикаций действительно содержала критику мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения, отметили в «Сове».

Феминистке и ее адвокату не позволили ознакомиться с материалами проверки.

Стоит отметить, что в последнее время в России активизировалась дискуссия по поводу изменения антиэкстремистского законодательства в связи с возбуждением уголовных дел за лайки и неосторожные репосты в соцсетях.

Как сообщал «Новый День», 13 августа директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов опубликовал у себя на странице пост, в котором рассказал об обеспокоенности администрации соцсети «ситуацией с возбуждением уголовных дел за публикации в Интернете» и тем, что «пользователи «ВКонтакте» все чаще становятся фигурантами подобных дел». Он выступил против необоснованных преследований за публикации в Интернете и пообещал в течение месяца подготовить к запуску «самую важную реформу приватности за последние несколько лет». «Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей», – уточнил он.

15 августа компания Mail.Ru Group направила обращения в Госдуму и Верховный суд с просьбой амнистировать осужденных по статьям 282 и 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) за лайки и репосты, подкрепив их рядом инициатив по декриминализации действий пользователей в соцсетях.

Между тем телеграмеры заподозрили соцсеть «ВКонтакте» в сливах информации о постах, которые могут быть расценены как экстремистские. «За последние месяцы многие пользователи узнали, что в России, оказывается, судят за посты и мемасики. Что информацию о «плохих» постах и картинках сливает в основном Mail.Ru Group и подконтрольная ей «ВКонтакте». И что за мемасик, абсолютно не нарушающий законы, Конституцию и здравый смысл, можно уехать на пару лет», ‒ говорилось в публикации, которая вышла на прошлой неделе на канале «Ты сядешь за лайк».

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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