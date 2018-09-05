Омичка попала под уголовное дело за феминистские шутки

Следователи возбудили «антиэкстремистское» уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной из-за двенадцати постов, опубликованных ею на собственной странице в соцсети «ВКонтакте». В этих сообщениях эксперты Следственного комитета РФ нашли признаки возбуждения ненависти к мужчинам.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, против 31-летней омички возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ, ведется расследование.

Ранее Калугина заявила, что не признает свою вину, и назвала действия Следственного комитета дискриминационными. «И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», – приводит слова феминистки «Город55».

Как сообщал «Новый День», весной прошлого года житель Биробиджана пожаловался в полицию на посты Калугиной в соцсети «ВКонтакте», утверждая, что данные сообщения возбуждают ненависть к мужчинами и унижают их достоинство.

В июле 2017 года девушку вызвали в полицию, взяв с нее объяснения. А в августе 2018 года феминисткой заинтересовался Следственный комитет РФ. Калугину вызвали в омское управление СКР и сообщили, что против неё может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признаку пола) в связи с ее публикациями в социальной сети «ВКонтакте». При этом феминистке и ее адвокату не позволили ознакомиться с материалами проверки.

Следователи заинтересовались 12 постами с фотографиями и текстами, опубликованных девушкой в 2013-2016 годы. Ранее Калугина рассказывала, что 90% материала, который хотят признать «экстремистским», – это шутки и внутренние разборки между феминистками. «Только один репост – один-единственный! – содержит реально резкие высказывания», – отмечала она на своей странице в соцсети: «Это эмоциональная реакция одной женщины» на травлю изнасилованной новосибирской студентки.

Стоит отметить, что в последнее время в России обострилась общественная дискуссия по поводу изменения антиэкстремистского законодательства в связи с возбуждением множества уголовных дел за лайки и неосторожные репосты в соцсетях.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 05.09.18

Столкновение грузовика с маршруткой в Подмосковье: новые подробности. / Под Качканаром легковушка насмерть сбила пешехода и врезалась в автобус (ФОТО). / Соратнику Лимонова продлен арест ещё на полгода. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»