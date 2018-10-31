Против «ВКонтакте» подан первый иск за разглашение личных данных МВД

В России подан первый иск в суд против социальной сети «ВКонтакте» за сотрудничество с правоохранителями.

Исковое заявление к администрации соцсети подала жительница Уфы Лилия Чанышева в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Истица потребовала признать действия «ВКонтакте» незаконными, а также возместить 100 тыс. рублей морального вреда «за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам».

По словам правозащитника, в январе замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил по электронной почте у администрации соцсети информацию о времени, дате создания страницы Чанышевой, ее личные данные, указанные при регистрации, а также ее IP-адреса. По данным адвоката, соцсеть предоставила все необходимые сведения в конце января.

Смольнинский райсуд уже зарегистрировал иск жительницы Уфы, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. В ведомстве отметили, что процессуальное решение по заявлению еще не принято.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что пока не получили уведомлений по данному иску. «Вопрос требует изучения с нашей стороны», – отметили в компании.

Ранее телеграмеры заподозрили соцсеть «ВКонтакте» в сливах информации о постах, которые могут быть расценены как экстремистские. «За последние месяцы многие пользователи узнали, что в России, оказывается, судят за посты и мемасики. Что информацию о «плохих» постах и картинках сливает в основном Mail.Ru Group и подконтрольная ей «ВКонтакте». И что за мемасик, абсолютно не нарушающий законы, Конституцию и здравый смысл, можно уехать на пару лет», ‒ говорилось в публикации, которая вышла в августе на канале «Ты сядешь за лайк».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

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