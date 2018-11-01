Россияне рассказали о своем поведении в соцсетях и связанных с этим опасениях

Большинство россиян (55%) полагают, что третьи лица используют персональные данные пользователей социальных сетей. В том, что это не так, уверены 34% респондентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Также отмечается, что 60% пользователей соцсетей относятся отрицательно и к обработке данных операторами. При этом каждый второй (52%) считает, что использование персональных данных третьими лицами не несет никакой угрозы. Обратной точки зрения придерживаются 43% опрошенных.

Из данных опроса также следует, что почти две трети россиян (62%) пользуются социальными сетями с той или иной периодичностью: 41% опрошенных заходят в соцсети ежедневно, 14% – несколько раз в неделю, еще 4% – несколько раз в месяц. Молодежь (18-24 года) является самой активной группой пользователей. Среди них 82% заходят в соцсети ежедневно, в то время как аналогичное поведение свойственно лишь 15% респондентов в возрасте 60 лет и старше.

Почти половина (47%) пользователей размещали в социальных сетях какую-либо информацию о себе за последний год. Чаще всего пользователи социальных сетей «лайкают» понравившиеся публикации. Так поступают 85% респондентов. Две трети опрошенных (67%) рассказали, что размещают фотографии и видео на своих страницах в соцсетях, а более половины пользователей (56%) оставляют комментарии под постами других пользователей. Чуть менее трети пользователей оставляют информацию о своих увлечениях и хобби 30%. Менее четверти пользователей (23%) рассказали, что время от времени публикуют собственные тексты.

«Принимая во внимание, что опрашиваемые высказывают достаточно высокий уровень тревожности относительно возможного использования персональных данных, сегодня чрезвычайно важно направить общественную и экспертную дискуссию на обсуждение необходимых норм и институтов регулирования этой сферы, гарантирующих защиту прав граждан, подкрепленную информационно-разъяснительной кампанией по повышению цифровой грамотности», – считает руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 сентября 2018 года среди 3200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что в России подан первый иск в суд против социальной сети «ВКонтакте» за сотрудничество с правоохранителями. Исковое заявление к администрации соцсети подала жительница Уфы Лилия Чанышева в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Истица потребовала признать действия «ВКонтакте» незаконными, а также возместить 100 тыс. рублей морального вреда «за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам».

По словам правозащитника, в январе замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил по электронной почте у администрации соцсети информацию о времени, дате создания страницы Чанышевой, ее личные данные, указанные при регистрации, а также ее IP-адреса. По данным адвоката, соцсеть предоставила все необходимые сведения в конце января.

Смольнинский райсуд уже зарегистрировал иск жительницы Уфы. В ведомстве отметили, что процессуальное решение по заявлению еще не принято. В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что пока не получили уведомлений по данному иску. «Вопрос требует изучения с нашей стороны», – отметили в компании.

Ранее телеграмеры заподозрили соцсеть «ВКонтакте» в сливах информации о постах, которые могут быть расценены как экстремистские. «За последние месяцы многие пользователи узнали, что в России, оказывается, судят за посты и мемасики. Что информацию о «плохих» постах и картинках сливает в основном Mail.Ru Group и подконтрольная ей «ВКонтакте». И что за мемасик, абсолютно не нарушающий законы, Конституцию и здравый смысл, можно уехать на пару лет», ‒ говорилось в публикации, которая вышла в августе на канале «Ты сядешь за лайк».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.18

Все решено: на проект новой филармонии в бюджет-2019 уже заложена треть миллиарда (СКРИН). / «Цены значительно выше, чем указано в статистике»: депутат похудел на 2 кг, питаясь по совету саратовского министра. / «В полном объёме»: в Киеве призвали включить в санкции всех россиян, имеющих интересы на Украине. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»