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Четверг, 13 сентября 2018, 17:32 мск

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Неправильно оформили: отмена «уголовки» за репосты откладывается

Отмена уголовной ответственности за репосты в Интернете откладывается на неопределенный срок. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на этот законопроект. Как пояснил глава комитета Василий Пискарев, ранее аналогичную точку зрения высказали в правительстве РФ и Верховном суде.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», – цитирует депутата РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, законопроект был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторы заявляли, что целью документа является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах Интернета.

Инициативу поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она считает, что человек, который доверчиво перенаправил информацию в соцсетях, не имел умысла нанести вред обществу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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