Путин внёс в Госдуму законопроект о смягчении экстремистской статьи УК

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). На сегодняшний день наибольшее число уголовных дел по ч.1 ст. 282 УК РФ возбуждается по фактам публикации постов и репостов в социальных сетях. Документ опубликован на сайте парламента.

Президент считает, что уголовная ответственность за экстремизм в интернете и СМИ должна наступать только после повторного нарушения – для начала будет наступать административная: штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо арест на срок до 15 суток, для юридических лиц – штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

На сегодняшний день по ст.282 УК РФ предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы. Оно останется прежним. В пояснительной записке к законопроекту президент России сослался на решение Верховного суда от 20 сентября. Суд призвал не считать репосты экстремистскими, если не доказана опасность для общества и злой умысел обвиняемого. По его данным, за последний год число уголовных дел за репост выросло до 500.

«В целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в законопроекте.

Стоит отметить, что внесенный сегодня на рассмотрение Госдумы законопроект почти полностью повторяет документ об отмене уголовного наказания за репосты в соцсетях, который ранее внесли депутаты от ЛДПР и КПРФ. Однако их инициатива не нашла поддержки. Президентский же законопроект получил положительный отзыв правительства и поступил на рассмотрение.

Напомним, минувшим летом было возбуждено несколько резонансных дел из-за постов в социальных сетях. Mail.Ru Group, владеющая соцсетями «Одноклассники» и «ВКонтакте», обратилась в Госдуму с просьбой внести подобный законопроект и амнистировать осуждённых.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.18

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