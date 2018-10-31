Павел Крашенинников обвинил в непрофессионализме силовиков, возбуждающих дела за репосты (ФОТО)

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, считает, что волна уголовных дел «за лайки и репосты» – это зачастую непрофессионализм силовиков и желание заработать галочку. После того, как Владимир Путин предложил декриминализировать первое наказание по этой статье, возбужденных дел стало меньше.

Сегодня в здании заксобрания Свердловской области депутаты трех уровней обсудили поправки к 282-й статье УК РФ, которую в народе прозвали «делами за лайки и репосты». Как отметил в начале беседы Павел Крашенинников, правоохранители стали очень широко трактовать статью № 282, после чего пошла вспышка дел за репосты. Депутат напомнил, что Владимир Путин предложил частично декриминализировать часть первую этой статьи (по которой и получают сроки за посты в соцсетях) – напомним, предполагается, что за первый репост, который не понравится силовикам, будут штрафовать по административному законодательству, а уже в случае повтора – по уголовной статье. Крашенинников также отметил, что был пленум Верховного суда, где дали разъяснение: в делах по 282-й статье должен быть умысел и общественная опасность.

«В пленуме Верховного суда прописано все четко, все критерии: общественная опасность, умысел на разжигание… Я согласен, что часто непрофессионализм (стражей порядка, – прим. ред.) и желание заработать себе галочку – это одна из причин. Уже сейчас мы видим, статистика по возбуждению таких дел снизилась. После вступления закона в силу ситуация будет нормализована и такого ужаса уже не будет», – прокомментировал корреспонденту РИА «Новый День» Крашенинников.

Добавим, в заксобрании также выступила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. Она отметила, что на Среднем Урале статистика приговоров «за лайки и репосты» в целом не такая удручающая, как в целом по стране. Она напомнила два примера, когда людей пытались привлечь к уголовной ответственности за гражданскую позицию, но в судах приговоров не было. Это дело бабушки в Пригородном районе, которую местные чиновники хотели судить за организацию несанкционированного митинга после того, как она пригласила местных жителей встретиться с журналистами. Суд тогда прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава преступления. «Жаль, что власти это как урок не приняли», – посетовала Мерзлякова. Вторая история – попытка отправить в психбольницу пенсионера из Артемовского, который пытался попасть на прием к министру соцполитики. В том случае судья не стал отправлять мужчину на принудительное лечение. «Так делать нельзя», – считает уполномоченный. После такого отступления Мерзлякова вернулась к 282 статье и отметила что, по ее мнению, вопросы текстов в сети можно было бы отдать на рассмотрение СРО – журналистов или блогеров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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