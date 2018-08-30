Суд прекратил дело пенсионерки – «организатора» незаконного митинга

Сегодня в Пригородном суде в Нижнем Тагиле рассматривалось дело 63-летней жительницы села Покровское Ирины Куценок. Напомним, ее обвиняли в организации несанкционированного митинга.

Женщина хотела рассказать в СМИ о коммунальных проблемах в поселке, связалась с журналистами «Вестей», и те согласились приехать. Пенсионерка предложила односельчанам тоже прийти к сельскому клубу на встречу с телевизионщиками. Съемочная группа в итоге передумала и не поехала в Покровское, но женщина к клубу все равно пришла, предполагая, что кто-то из соседей мог не знать об отмене мероприятия. В итоге сельчан на месте не оказалось, зато были глава местной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской думы Алла Семенова. Женщины обвинили Куценок в организации незаконного митинга и написали на нее заявление в полицию.

К счастью, сообщения о том, что пенсионерку будут судить по такому нелепому поводу, быстро разошлись в СМИ. На сегодняшнем заседании были журналисты, приехала поддержать обвиняемую и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Судья Евгения Мулькова приняла решение прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Добавим, что Марине Сельской теперь грозит прокурорская проверка на предмет превышения должностных полномочий ‒ с такой просьбой к главе облпрокуратуры Сергею Охлопкову обратились депутаты Госдумы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

Куйвашев распорядился повысить зарплату областным чиновникам после выборов. / Слух дня: Сбербанк начнет охоту на «обнальщиков» и «серых зарплатников» с октября. Слежка уже идет. / Жители Каменского района шокированы известием о росте инвестпривлекательности округа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»