«Зачем мне это?» Шнур объяснил, почему игнорирует Украину

Лидер «Группировки Ленинград» Сергей Шнуров объяснил свой отказ ездить с концертами на Украину нежеланием провоцировать как украинскую, так и российскую аудиторию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отношении к себе зарубежных поклонников, а также своём видении будущих социальных и политических процессов в мире, музыкант рассказал в интервью изданию «Россия в глобальной политике».

Говоря о гастролях на Украине, Шнуров не согласился с теми, кто считает, что можно не обращать внимания на негативное отношение части украинцев к РФ, а чувства российских поклонников приносить в жертву позиции «музыка вне политики» и, таким образом, оправдывать поездки с концертами в Киев.

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» – рассудил музыкант.

Что касается отношения к группе в дальнем зарубежье, то Шнуров не заметил особых изменений в связи с широкой антироссийской кампанией в западных СМИ.

«На бытовом уровне не чувствую. Они как относились хорошо к группе «Ленинград», так хорошо и относятся. Представление о том, что мы приехали из империи зла, до меня по крайней мере не докатывается. Но я и не такого уровня, наверное», – объяснил Шнуров.

Вместе с тем, музыкант предрёк глобальные изменения эйнштейновского масштаба в общественном сознании и, как следствие, падение в недалёком будущем сложившейся социально-политической вертикали не только в России, но и в целом мире.

«…Грамотность стала всеобщей, большинство людей обрели умение читать и писать…. Теперь еще все комментаторы, то есть медийные личности. Всякий может в Инстаграме, Фейсбуке, где угодно, обрести аудиторию, о которой раньше только мечтали целые медиакорпорации… Начался процесс заваливания вертикали в горизонталь – это неизбежно и происходит уже давным-давно. Не знаю, когда случится окончательное падение вертикали, но случится», – прогнозирует Шнуров.

«Мы привыкли к мироустройству, где есть центр, верх и низ. Это связано с ньютоновским пониманием мира, механистическим. Но Эйнштейн это опроверг, показал, что в космосе нет ни верха, ни низа, появляется теория относительности, когда ты можешь считать с любого места и в любую сторону. Это мировоззрение открыто физиками, и сейчас подспудно мы его изучаем в школах, привыкаем, что нет никаких систем координат. Соответственно, такое сознание будет отражаться и в политических конструкциях», – объяснил лидер «Группировки Ленинград».

Как сообщал «Новый День», ранее известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко не исключил, что в России, уставшей от нынешней элиты, возможен политический взлёт независимых лидеров популистского толка. И даже предположил, что новым политическим проектом может стать, в том числе, скандальный шоумен, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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