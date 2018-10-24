Сергей Шнуров рассказал в стихах о своей женитьбе на дочери топ-менеджера УГМК

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров официально оповестил поклонников о своем новом семейном положении.

В инстаграме певец опубликовал совместное фото со своей новой женой – Ольгой Абрамовой из Екатеринбурга, сопроводив его стихами:

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, – не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, – мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

Напомним, Шнур женился в минувшие выходные. По данным СМИ, его избранница Ольга Абрамова – представительница «золотой молодежи», дочь одного из топ-менеджеров УГМК Валерия Абрамова, сейчас он занимает должность директора по внешним связям. Прежде она замужем не была. А вот для Сергея Шнурова это уже четвертый официально зарегистрированный брак.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 24.10.18

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