Сергей Шнуров рассказал в стихах о своей женитьбе на дочери топ-менеджера УГМК

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров официально оповестил поклонников о своем новом семейном положении.
В инстаграме певец опубликовал совместное фото со своей новой женой – Ольгой Абрамовой из Екатеринбурга, сопроводив его стихами:
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, – не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, – мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
Напомним, Шнур женился в минувшие выходные. По данным СМИ, его избранница Ольга Абрамова – представительница «золотой молодежи», дочь одного из топ-менеджеров УГМК Валерия Абрамова, сейчас он занимает должность директора по внешним связям. Прежде она замужем не была. А вот для Сергея Шнурова это уже четвертый официально зарегистрированный брак.
Санкт-Петербург, Екатеринбург, служба информации
Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 24.10.18
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