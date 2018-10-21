Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женился на дочери топ-менеджера УГМК

Рок-музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», снова женился. Его избранницей на этот раз стала Ольга Абрамова из Екатеринбурга.

Регистрация брака прошла в атмосфере строгой секретности и без гостей, пишет питерский портал 78.ru. «Со своей избранницей, 26-летней светской львицей из Екатеринбурга Ольгой Абрамовой, 45-летний певец расписался во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Шнуров и Абрамова подъехали к загсу в обеденный перерыв, вошли через чёрный ход, быстро расписались и удалились. Всё заняло меньше пяти минут», – утверждает издание.

По данным СМИ, Ольга Абрамова – представительница «золотой молодежи», дочь одного из топ-менеджеров УГМК Валерия Абрамова, сейчас он занимает должность директора по внешним связям. Прежде она замужем не была. А вот для Сергея Шнурова это уже четвертый официально зарегистрированный брак.

Как уже сообщал «Новый День», о расставании с предыдущей женой Матильдой после 8 лет брака музыкант объявил в соцсети 25 мая этого года. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Супруги предпочли воздержаться от объяснения причин развода. В сентябре Шнуров впервые появился со своей новой пассией на церемонии вручения премии GQ, где собралась вся светская тусовка. А 11 октября его и Ольгу заметили в загсе за подачей заявления о регистрации брака.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

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