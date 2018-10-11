«Жизнь меня ничему не учит»: Шнуров вновь женится

Рокера Сергея Шнурова заметили в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Друзья музыканта подтвердили, что он собирается сочетаться браком с новой возлюбленной.

В редакцию «Фонтанки» прислали видео, на котором Шнуров с девушкой якобы подают заявление в ЗАГС на Английской набережной. Близкие к музыканту источники заявили, что рокер собрался жениться.

«Жизнь меня ничему не учит», – сказал Шнуров друзьям на прошлой неделе, объявляя о своем решении.

Как сообщал «Новый День», Сергей Шнуров сообщил о расставании с женой Матильдой после 8 лет брака в соцсети 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Супруги предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

В сентябре Шнуров появился с новой пассией на церемонии вручения премии GQ, где собралась вся светская тусовка. Как оказалось, спутницу музыканта зовут Ольга Абрамова, ей 27-лет. Ольга – дочь бизнесмена из Екатеринбурга. Девушка закончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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