Друг Сергея Шнурова: У него новая пассия и это бомба

У лидера группировки «Ленинград» и шоумена Сергея Шнурова появилась новая возлюбленная, хотя бракоразводное дело с Матильдой Шнуровой сейчас в самом разгаре. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал друг артиста, экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий. «Сейчас у Шнурова появилась новая пассия и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна», – заинтриговал Барецкий, но раскрывать персону дамы сердца Шнура не стал.

На сегодняшний день, по данным СМИ, состоящие 8 лет в браке супруги дистанцировались друг от друга и даже отписались в соцсетях. Барецкий рассказал, что Шнур потерял возможность видеться с любимой кошкой Василисой – она осталась у Матильды, так как Сергей ведет активную гастрольную деятельность, из-за чего не может уделять пушистой красавице достаточно внимания.

Но на этом, по мнению ряда СМИ, трудности Матильды и Сергея не закончились. Им еще предстоит встретиться в суде ради раздела имущества. По данным «Форбса», доход Шнурова в 2016 году составил $11 млн долларов. Музыкант занял третье место в рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В 2017 году Шнуров оказался на 12-м месте, его доходы составили $5 млн. В 2018 году Шнур занял второе место в рейтинге Forbes «50 самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта», его годовой доход составил 13,9 млн долларов.

Экс-супруги ситуацию не комментируют, а по данным некоторых изданий, в суд иск еще не поступал. Впрочем, имеется информация, что помогать разводящейся паре с разделом имущества будет «звездный» адвокат Александр Добровинский. По словам Барецкого, Матильда может претендовать на львиную долю совместно нажитых богатств, так как «Сергей всегда делает широкие жесты». «Он всегда все оставляет бывшим женам. Поэтому допускаю, что Матильда сможет отсудить у него столько имущества», – заявил Стас Барецкий.

В начале июня Шнуров подтвердил, что его жена Матильда ушла от него. Попытка вернуть эти отношения, по мнению Шнурова, результата не принесет. «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», – сказал музыкант. Как сообщал «Новый День», Сергей Шнуров сообщил о расставании с Матильдой после 8 лет брака в соцсети 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Музыкант и его супруга предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 10.08.18

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