Шнуров о разводе с Матильдой: «Я ранен, может и убит». Та просит не обижать артиста: «Он нежный и ранимый»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал стихотворение, посвященное разводу с женой Матильдой.

Информация о том, что пара расстается после 8 лет брака, появилась в пятницу, 25 мая. Музыкант сообщил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Музыкант и его супруга предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью. Я ******* (потерял) свою мечту», – написал Шнуров.

Артист признался, что провести судьбу ему не удалось, потому что он такой, какой есть.

«Я есть – кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счет», – резюмировал Шнуров.

В комментариях подписчики всячески поддерживают лидера «Ленинграда».

Матильда (Елена Мозговая) подтвердила информацию о разводе. «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», – написала она накануне в своем инстаграме.

Сегодня жена артиста поблагодарила поклонников за слова поддержки и попросила всех не обижать Шнурова. «И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», – призвала Матильда.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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