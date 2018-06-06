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Среда, 6 июня 2018, 13:57 мск

Новости Бульварное чтиво

«Да сам голову сломал»: Шнуров признался, что не знает, к кому ушла Матильда

Фото: www.instagram.com/shnurovs/

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разоткровенничался, давая интервью Сергею Минаеву. Музыкант поставил точку в вопросе, кто стал инициатором его развода с супругой, а также предположил, что душевные муки после разрыва помогут ему создать новый шедевр.

Шнуров подтвердил, что его жена Матильда ушла от него. Слухи о его неверности не являются главной причиной развода. При этом рок-музыкант, отвечая на вопрос Минаева «К кому же можно уйти от Шнура?», отметил: «Да сам голову сломал».

Попытка вернуть эти отношения, по мнению Шнурова, результата не принесет. «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», – сказал музыкант. Однако несмотря на то, что не он был инициатором разрыва, лидер «Ленинграда» добавил: «Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку».

Шнуров не стал отрицать, что страдает из-за развода, и признает, что женщины являются одним из факторов, которые его направляют. Художник, по его мнению, должен временами страдать, а потому в нынешнем его состоянии, Шнуров вполне способен создать новый музыкальный шедевр.

Как сообщал «Новый День», Сергей Шнуров сообщил о расставании с Матильдой после 8 лет брака в соцсети 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Музыкант и его супруга предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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