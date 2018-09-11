Сергей Шнуров показал свою девушку. Она младше артиста почти на 20 лет

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вывел в свет новую возлюбленную. Сам музыкант представил ее как «поэтессу Варвару».

Шнуров появился с новой пассией на церемонии вручения премии GQ, где собралась вся светская тусовка. Девушка ни на шаг не отходила от музыканта, постоянно обнимала его, давая понять, что их связывает отнюдь не дружба.

Как оказалось, спутницу Шнурова зовут Ольга Абрамова, ей 27-лет, сообщает портал Super. Ольга – дочь бизнесмена из Екатеринбурга. Девушка изучала историю искусств в Лондоне и всегда мечтала стать светской львицей.

Ранее у Абрамовой был роман с сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем и молодым миллионером Русланом Фахриевым.

Как сообщал «Новый День», Сергей Шнуров сообщил о расставании с женой Матильдой после 8 лет брака в соцсети 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Супруги предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

В августе экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий заявил, что у музыканта появилась новая возлюбленная. «Сейчас у Шнурова появилась новая пассия и это бомба, вот увидите!» – отметил тогда Барецкий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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