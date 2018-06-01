«Муз бывало, и немало»: Шнуров в стихах раскрыл причины развода с Матильдой

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, в котором раскрыл причины развода со своей женой Матильдой. Музыкант в лирической форме рассказал о многочисленных изменах своей супруге. Певец снабдил стихотворение своей фотографией, на которой он радостно улыбается.

«Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц!, – пишет артист. – Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом». Музыкант признается, что «любил на всю катушку» и «бросал свою я тушку, в ноги очень многих дам».

Как сообщал «Новый День», Шнуров сообщил о расставании с Матильдой после 8 лет брака в соцсети неделю назад, 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Музыкант и его супруга предпочли воздержаться от объяснения причин развода. Позже певец выложил в своем инстаграме стих о том, что ему очень больно и он «ранен, может убит». А Матильда, в свою очередь, попросила не обижать Шнурова. «И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», – призвала она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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