Сергей Шнуров сообщил о разводе с Матильдой: поклонники в шоке

Сегодня знаменитый лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе со своей супругой Матильдой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Шнуров сообщил на свой странице в Instagram и попросил не нарушать «личное пространство».

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – отметил лидер «Ленинграда».

Поклонники творчества Шнурова и Матильды отреагировали на новость по-разному, в большинстве случаев нецензурно. Впрочем, некоторые все же смогли выразить свои впечатления от сообщения. «Печалька. Вашей парой я восхищалась. Но если погасла искра между вами, то это правильный ход, нечего нервы трепать друг другу. Буду восхищаться вами по отдельности», «Вы шутите?!!! Только смотрела на You Tube «Экспонат» о вас!!!! Плохая шутка!!!!», «Ой, ну это шок, неожиданная новость(», «Грустно. Пара вы были очень гармоничная», «Ну, ок», отреагировали в Сети.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

Голливудского актера Моргана Фримена обвинили в харассменте. / Певица Светлана Лобода родила второго ребенка. / Певец Евгений Осин сломал четыре пальца, катаясь на новом мотоцикле. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»