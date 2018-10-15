Стала известна дата четвертой свадьбы Сергея Шнурова

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочетается браком с Ольгой Абрамовой 17 ноября. Гостей на церемонию не пригласят.

Шнурова и его возлюбленную заметили во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной 10 октября. Тогда близкие к музыканту источники заявили, что рокер собрался жениться.

Молодые планируют расписаться 17 ноября, тихо, вдвоем, без гостей, сообщили инсайдеры порталу 78.ru.

Как сообщал «Новый День», Сергей Шнуров сообщил о расставании с женой Матильдой после 8 лет брака в соцсети 25 мая. Он отметил, что решение принято по обоюдному согласию, и попросил СМИ «не нарушать личное пространство». Супруги предпочли воздержаться от объяснения причин развода.

В сентябре Шнуров появился с новой пассией на церемонии вручения премии GQ, где собралась вся светская тусовка. Как оказалось, спутницу музыканта зовут Ольга Абрамова, ей 27-лет. Ольга – дочь бизнесмена из Екатеринбурга. Девушка закончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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